В одном из районов Алматы отключат воду

Фото: Алматы су

В Алматы в Бостандыкском районе будут проводится плановые работы по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы Су", 18 февраля с 09:00 часов до 18:00 часов введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе: по ул. Розыбакиева ЖК "Амир", ЖК "Estet" ЖК"4You"

по ул. Тажибаева ЖК "Элемент"

по ул. Кожабекова 6, 17/1,21, ЖК "Браун". "Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в организации. Диспетчерская служба ГКП "Алматы Су": 274-66-66. 13 февраля акима Алматы Ерболата Досаева попросили объяснить подскочившие счета за воду.

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