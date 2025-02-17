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События

В одном из районов Алматы отключат воду

В одном из районов Алматы отключат воду, Бостандыкский район, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:34 Фото: Алматы су
В Алматы в Бостандыкском районе будут проводится плановые работы по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы Су", 18 февраля с 09:00 часов до 18:00 часов введут ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе:

  • по ул. Розыбакиева ЖК "Амир", ЖК "Estet" ЖК"4You"
  • по ул. Тажибаева ЖК "Элемент"
  • по ул. Кожабекова 6, 17/1,21, ЖК "Браун".
"Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", – обратились в организации.

Диспетчерская служба ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

13 февраля акима Алматы Ерболата Досаева попросили объяснить подскочившие счета за воду.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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