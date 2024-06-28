Хищение трех домов и двух квартир: казахстанец добровольно вернулся на родину из Бишкека

Антикоррупционная служба заявила о задержании казахстанца, находившегося в розыске с 2023 года. Его подозревают в хищении государственного имущества в виде трех домов и двух квартир, ранее конфискованных по приговору суда, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению агентства за 28 июня 2024 года, мошенничество было совершено с участием должностных лиц акимата и ДКНБ по Алматы путем реализации недвижимого имущества подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов.

"14 июня после задержания гражданина "У" в Бишкеке он сообщил сотрудникам МВД Республики Кыргызстан о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам". Антикоррупционная служба РК

В тот же день гражданин "У" пересек границу Кыргызстана и был доставлен в Алматы.

"В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого", – заключили в ведомстве.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно, что крупные хищения выявили прокуратура Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой в рамках проверки пяти предприятий нефтегазовой сферы.

