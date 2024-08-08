Брата Кайрата Кудайбергена задержали в Бишкеке и поместили под стражу в Алматы

Антикоррупционная служба Казахстана задержала Дархана Умралиева, находившегося в розыске с 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Его задержали в Бишкеке, доставили в Алматы и водворили в ИВС Департамента полиции.

"Он подозревается в хищении государственного имущества в виде трех домов и двух квартир, ранее конфискованных по приговору суда. Мошенничество совершено с участием должностных лиц акимата и ДКНБ по городу Алматы путем реализации недвижимого имущества подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов", – сообщили 8 августа в пресс-службе Антикора.

14 июня 2024 года после задержания в Бишкеке он сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на Родину по упрощенным процедурам.

"В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы гражданин У. пересек границу Кыргызской Республики и был доставлен в Алматы. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого", – отметили в Антикоре.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в январских беспорядках. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении него и криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикого Армана) прошло в Алматы 14 сентября 2023 года. Позже было принято решение проводить процесс в закрытом режиме.