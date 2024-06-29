Журналистам ВКО вручили премии

Фото: пресс-центр ВКО

В Усть-Каменогорске в День работников средств массовой информации состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с представителями СМИ. Глава региона поздравил журналистов с профессиональным праздником и наградил за вклад в развитие сферы в необычном формате.

Так, гостей ждал фуршет под открытым небом в сопровождении живой джазовой музыки. "Именно журналисты во многом задают ценностные, нравственные и политические ориентиры, определяя мнение граждан. Несмотря на стремительное развитие интернета и высочайшую скорость распространения информации в нашу цифровую эпоху, традиционные СМИ остаются главным источником достоверных новостей. И все это благодаря профессионализму, таланту, объективности и беспристрастности наших журналистов", – отметил аким области. Фото: пресс-центр ВКО Глава региона от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил медали "Ерен еңбегі үшін" собственному корреспонденту телеканала "Қазақстан" Олжасу Керейхану и собственному корреспонденту телеканала "Хабар" Вячеславу Ветлугину. Фото: пресс-центр ВКО Нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі" был отмечен собственный корреспондент "Атамекен бизнес" Жанболат Санияз. Фото: пресс-центр ВКО Также глава региона наградил 8 представителей СМИ грамотами и премиями за вклад в развитие региона. В их числе: Ирина Плотникова, Салтанат Орынбекова, Антон Сергиенко, Меруерт Бахтиярова, Нуржан Калекенов, Анель Есенбердина и Айзада Юнусова. Фото: пресс-центр ВКО Читайте также В Астану в текущем году поставят более 300 автобусов Почему в Астане задерживают авиарейсы, рассказали в Минтраспорта Сильная жара сохранится в пяти областях Казахстана

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