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Журналистам ВКО вручили премии

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:00 Фото: пресс-центр ВКО
В Усть-Каменогорске в День работников средств массовой информации состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с представителями СМИ. Глава региона поздравил журналистов с профессиональным праздником и наградил за вклад в развитие сферы в необычном формате.

Так, гостей ждал фуршет под открытым небом в сопровождении живой джазовой музыки.

"Именно журналисты во многом задают ценностные, нравственные и политические ориентиры, определяя мнение граждан. Несмотря на стремительное развитие интернета и высочайшую скорость распространения информации в нашу цифровую эпоху, традиционные СМИ остаются главным источником достоверных новостей. И все это благодаря профессионализму, таланту, объективности и беспристрастности наших журналистов", – отметил аким области.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:00

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил медали "Ерен еңбегі үшін" собственному корреспонденту телеканала "Қазақстан" Олжасу Керейхану и собственному корреспонденту телеканала "Хабар" Вячеславу Ветлугину.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:00

Фото: пресс-центр ВКО

Нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі" был отмечен собственный корреспондент "Атамекен бизнес" Жанболат Санияз.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:00

Фото: пресс-центр ВКО

Также глава региона наградил 8 представителей СМИ грамотами и премиями за вклад в развитие региона. В их числе: Ирина Плотникова, Салтанат Орынбекова, Антон Сергиенко, Меруерт Бахтиярова, Нуржан Калекенов, Анель Есенбердина и Айзада Юнусова.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:00

Фото: пресс-центр ВКО

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