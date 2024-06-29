Журналистам ВКО вручили премии
Так, гостей ждал фуршет под открытым небом в сопровождении живой джазовой музыки.
"Именно журналисты во многом задают ценностные, нравственные и политические ориентиры, определяя мнение граждан. Несмотря на стремительное развитие интернета и высочайшую скорость распространения информации в нашу цифровую эпоху, традиционные СМИ остаются главным источником достоверных новостей. И все это благодаря профессионализму, таланту, объективности и беспристрастности наших журналистов", – отметил аким области.
Фото: пресс-центр ВКО
Глава региона от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил медали "Ерен еңбегі үшін" собственному корреспонденту телеканала "Қазақстан" Олжасу Керейхану и собственному корреспонденту телеканала "Хабар" Вячеславу Ветлугину.
Фото: пресс-центр ВКО
Нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі" был отмечен собственный корреспондент "Атамекен бизнес" Жанболат Санияз.
Фото: пресс-центр ВКО
Также глава региона наградил 8 представителей СМИ грамотами и премиями за вклад в развитие региона. В их числе: Ирина Плотникова, Салтанат Орынбекова, Антон Сергиенко, Меруерт Бахтиярова, Нуржан Калекенов, Анель Есенбердина и Айзада Юнусова.
Фото: пресс-центр ВКО