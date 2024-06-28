Аида Балаева раскрыла миссию журналистов

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

На странице в Facebook она уточнила, что в Казахстане наступило очень интересное время, когда осуществляются глобальные реформы.

"Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане. Масштабные преобразования, инициированные главой государства, – ключевой фактор успешного построения "Справедливого Казахстана" – демократического и экономически мощного государства". Аида Балаева

Это государство, продолжила министр, в котором системообразующим является принцип "Закон и Порядок", справедливость и равноправие для всех граждан, общество с высоким уровнем внутренней культуры, где граждане чувствуют себя в безопасности, имеют доступ к качественному образованию, здравоохранению, удовлетворяют свои материальные, духовные и социальные потребности.

"Всего за несколько лет общество и государство стали совершенно другими. Сегодня мы живем в совершенно иной системе ценностей, ориентированной на демократию и развитие. Миссия журналистов, конечно, заключается не только в фиксации происходящих процессов. Освещая события и информируя народ, вы раскрываете и объясняете читателю и зрителю смысл, суть и конечную цель реализуемых преобразований, формируете объективное общественное мнение. То есть, принимаете самое непосредственное участие в реализации реформ". Аида Балаева

В продолжении она отметила:

"Формирование социальной ответственности, общественной культуры, гражданского самосознания, приверженности к традиционным культурным ценностям, разъяснение других актуальных вопросов и еще многое другое – все это сфера деятельности журналистов".

Балаева уверена, что сегодня журналистика вышла на самый высокий уровень значимости и ответственности в общественной жизни.

"Еще раз благодарю вас за ваш тяжелый и такой нужный труд, желаю творческих успехов, вдохновения и благодарной аудитории!" – заключила министр.

Утром 28 июня президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских представителей СМИ с профессиональным праздником. Как отметил глава государства, СМИ играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.