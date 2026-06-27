Исторический День работников СМИ: журналистам ВКО вручили жилье от имени президента РК

В Восточно-Казахстанской области День работников средств массовой информации в этом году стал по-настоящему историческим для журналистского сообщества региона, сообщает Zakon.kz.

Впервые представителям профессии не только вручили государственные и ведомственные награды, но и передали ключи от новых квартир и автомобили для ведущих региональных медиаорганизаций.

Торжественная церемония прошла с участием акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, который поздравил журналистов, ветеранов отрасли и работников средств массовой информации с профессиональным праздником, отметив особую роль журналистики в период масштабных политических и общественных преобразований.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Сегодня журналистика – это не просто профессия. Это огромная ответственность перед обществом. Именно вы ежедневно находитесь на передовой информационной повестки, помогаете людям быть услышанными, формируете общественное мнение и обеспечиваете связь между государством и гражданами. В эпоху реформ и перемен вы всегда находитесь на волне событий и всегда остаетесь на связи с людьми", – отметил глава региона.

Особым моментом церемонии стало вручение государственных наград представителям отрасли. Орденом "Құрмет" был награжден ветеран журналистики и телевидения Айтмухамбет Касымов, медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечен телеоператор агентства "Хабар" Дмитрий Пыхтин, а накануне в Акорде медалью "Шапағат" была награждена журналист Юлия Чернявская. Однако главным событием праздника стало вручение жилья представителям профессии.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Продолжая инициативу президента Казахстана по поддержке работников СМИ, ключи от новых квартир получили собственный корреспондент телеканала Qazaqstan Олжас Керейхан и журналист медиахолдинга ALTAI NEWS Айдос Мырзахметов.

Не менее символичным стало и решение о поддержке региональных средств массовой информации.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Впервые в истории области сразу три крупнейшие медиаструктуры региона получили автомобили для укрепления своей материально-технической базы. Ключи и сертификаты были переданы телеканалу ALTAI, медиахолдингу ALTAI NEWS и Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области.

В этот день журналисты региона также получили ведомственные награды Министерства культуры и информации, благодарственные письма и премии акима области в различных профессиональных номинациях – от общественно значимой журналистики до развития цифровых технологий и освещения вопросов законности и правопорядка.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По словам Нурымбета Сактаганова, поддержка журналистского сообщества является не просто знаком уважения к профессии, а важной инвестицией в развитие открытого и слышащего государства.





"Сильные средства массовой информации – это важнейший элемент развития современного общества. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит доверие людей и качество общественного диалога", – подчеркнул глава региона.

Пожалуй, впервые за многие годы профессиональный праздник журналистов в Восточном Казахстане стал не только поводом для поздравлений, но и реальным подтверждением того, что труд людей, ежедневно работающих со словом и информацией, в регионе ценят не только на словах.