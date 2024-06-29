В Астану в текущем году поставят более 300 автобусов
Фото: gov.kz
29 июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал о поставке новых автобусов, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Фото: gov.kz
"Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы и др.", – написал аким столицы.
Фото: gov.kz
По его словам, ранее в этом году в город также поставили почти 100 автобусов.
Фото: gov.kz
"Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков". Женис Касымбек
Фото: gov.kz
Аким резюмировал, что в 2023 году, к примеру, парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов.
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