В Астану в текущем году поставят более 300 автобусов

29 июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал о поставке новых автобусов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Фото: gov.kz

"Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы и др.", – написал аким столицы.

Фото: gov.kz

По его словам, ранее в этом году в город также поставили почти 100 автобусов.

Фото: gov.kz

"Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков". Женис Касымбек

Фото: gov.kz

Аким резюмировал, что в 2023 году, к примеру, парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов.