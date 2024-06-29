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В Астану в текущем году поставят более 300 автобусов

автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:45 Фото: gov.kz
29 июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал о поставке новых автобусов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:45

Фото: gov.kz

"Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы и др.", – написал аким столицы.
автобус, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:45

Фото: gov.kz

По его словам, ранее в этом году в город также поставили почти 100 автобусов.

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:45

Фото: gov.kz

"Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков". Женис Касымбек
автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 19:45

Фото: gov.kz

Аким резюмировал, что в 2023 году, к примеру, парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов.

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