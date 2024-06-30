Испорченную аномальной жарой трассу починили в Туркестанской области

Фото: КазАвтоЖол

27 июня на автодороге республиканского значения М-32 граница РФ (на Самару) – Шымкент из-за аномальной жары поднялись платы. Пресс-служба "КазАвтоЖол" заявила, что дефекты устранили, сообщает Zakon.kz.

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