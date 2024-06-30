Испорченную аномальной жарой трассу починили в Туркестанской области
Фото: КазАвтоЖол
27 июня на автодороге республиканского значения М-32 граница РФ (на Самару) – Шымкент из-за аномальной жары поднялись платы. Пресс-служба "КазАвтоЖол" заявила, что дефекты устранили, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, для пользователей автодорог уже обеспечили безопасный проезд.
"Специалисты филиала "КАЖСервис" Туркестанской области провели ремонтные работы на данном участке и 29 июня восстановили дорожное покрытие. При выявлении дефектов на автодорогах республиканского значения просим сообщать по номеру 1403". "КазАвтоЖол"
Фото: КазАвтоЖол
Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксирован второй случай порчи республиканской трассы из-за высокой температуры.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript