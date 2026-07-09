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Общество

Названа страна, откуда в Казахстан пришла аномальная жара

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:59 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 июля 2026 года, в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, что стало причиной аномальной жары в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, все дело в горячих и сухих воздушных массах.

"Жара, которая сейчас наблюдается в Казахстане и сохранится в ближайшие дни, обусловлена поступлением горячих и сухих воздушных масс с территории Ирана. Именно они способствуют дальнейшему повышению температуры воздуха во многих регионах страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В связи с этим специалисты гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение об очень сильной жаре. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте во вкладке "Штормовые предупреждения".

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7 июля 2026 года в "Казгидромете" рассказали, каким был июнь 2026 года в Казахстане. По данным синоптиков, причиной 43-градусной жары стал вынос сухого тропического воздуха. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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