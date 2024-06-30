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Дожди и грозы прогнозируют на большей части Казахстана 1 июля

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 16:12 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди.


"На большей части территории РК циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, на северо-западе, севере Казахстана сильные дожди, гроза, град, шквал. Только на западе страны прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

В Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере Улытауской, на западе, юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской и Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится, на западе Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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