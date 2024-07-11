Прогноз погоды на 12 июля: сильная жара и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 12 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на севере и востоке страны.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, юго-востоке – сильные дожди с выпадением града и шквалистым ветром... По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке республики – туман", – следует из прогноза.

Синоптики уточнили, что сильная жара сохранится днем в Алматинской, Кызылординской и Жетысуской областях.

В Мангистауской, на севере, в центре Атырауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, крайнем востоке Жамбылской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, на западе, севере Мангистауской, на западе, юге, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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