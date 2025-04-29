Жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили о непогоде и заморозках

В РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение на 30 апреля 2025 года в столице и нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3°C.

В Алматы временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град, гроза. На севере, юге области – пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы могут достигать 15-20, временами 25 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.



Кроме того, в связи с прогнозом сильных дождей в период 30 апреля по 2 мая 2025 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Также отмечается, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Конаеве временами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Также прогнозируется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, временами порывы будут достигать 25 м/с, днем на юге, в центре области – до 20 м/с.

Также на юге области прогнозируется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

"Ночью на востоке, юге, в центре, днем на юге области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью 15-20, на востоке, в центре области порывы 25 м/с. Днем на востоке, юге области до 20 м/с. На северо-западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее прогнозируется ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки -2°C. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -2°C. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на северо-западе Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На севере, западе, в горных районах области гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с, временами 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-18 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки -2°C. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области будет наблюдаться ветер юго-восточный на западе. На юге области до 20 м/с. На северо-востоке, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области на поверхности почвы заморозки -1°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области заморозки -1-3°C. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки -1-3°C.

В Атырауской области ветер юго-восточный, южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки -3°C. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ночью сохранятся заморозки -1-3°C.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный, ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер западный, юго-западный, ночью 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

Ночью на севере, востоке, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре прогнозируется ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. В горных районах области туман. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Вместе с тем по области ожидается высокая пожарная опасность.

В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается гроза. В горных районах области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем временами 24-29 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В период с 29 апреля по 1 мая в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми дождями продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков, предупредили синоптики.

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