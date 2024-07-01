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Законодательство РК

На должность акима Жетысуского района Алматы назначили руководителя Управления образования города

Назначена акимом Жетысуского района Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 11:55 Фото: акимат города Алматы
Акимом Жетысуского района Алматы назначена Ляззат Жылкыбаева, сообщает Zakon.kz.

На должность Ляззат Ауесхановна назначена распоряжением акима города по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Алматы.

Ляззат Жылкыбаева родилась 29 марта 1975 года. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт, Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави и Академию экономики и права.

  • Трудовую деятельность начала с должности учителя истории Алматинского казахского педагогического колледжа №1 в Алматы.
  • С 2006 года работала в структуре Управления образования города Алматы. С 2012 по 2016 год занимала должность руководителя отдела образования Управления образования города Алматы. С 2016 по 2019 год работала заместителем руководителя Управления образования города Алматы.
  • С декабря 2019 года до нынешнего назначения занимала должность руководителя Управления образования города Алматы.

Ранее Токаев сменил главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил.

Константин Вноровский
Жылкыбаева Ляззат Алматы 2024 год Назначения
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