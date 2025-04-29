#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
512.32
582.92
6.29
События

Мини-копию памятника Нуркену Абдирову передали депутаты в музей Сталинградской битвы

Ерлан Кошанов , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 19:38 Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева
Парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в Международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде. Мероприятие было посвящено 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В форуме приняли участие парламентские делегации Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других стран.

Итоговая сессия прошла с участием президентов Российской Федерации Владимира Путина и Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева

В своем выступлении на открытии форума Ерлан Кошанов отметил, что Вторая мировая война как одна из самых трагических страниц в летописи человечества навсегда останется частью истории многонационального Казахстана.

"Мы собрались на этой священной земле в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая имеет всемирно-историческое значение. Наш святой долг – помнить о войне, о героях, об их мужестве. В этой связи хотел бы процитировать Касым-Жомарта Токаева. Он сказал: "Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества", – заявил спикер Мажилиса.

Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева

Он также рассказал, что в год 80-летия Великой Победы по всему Казахстану пройдет около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. Самым масштабным событием станет военный парад в Астане. По инициативе главы государства более пятисот улиц в населенных пунктах по всей стране будут названы в честь уроженцев этих мест – героев войны.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в Казахстане в годы войны были сформированы десятки военных частей, воевавших на всех фронтах. Всего на фронт ушло более 1,7 млн казахстанцев – это четверть всего населения республики на тот момент. Более половины из них не вернулись с поля боя. 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, более ста – полными кавалерами ордена Славы, четверо из которых были дважды удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева

Спикер Мажилиса напомнил, что в битве под Сталинградом – одной из крупнейших и самых кровопролитных за историю Второй мировой войны – героически сражались более трехсот тысяч казахстанцев. Четверо из них – Нуркен Абдиров, Карсыбай Сыпатаев, Тимофей Позолотин, Гаяз Рамаев – были удостоены звания Героя Советского Союза.

Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева

В ходе визита делегация Мажилиса приняла участие в памятных мероприятиях на Мамаевом кургане. Здесь депутаты возложили цветы к памятнику казахстанцам, мужественно сражавшимся при обороне Сталинграда, а также к памятной плите Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, казахстанского военного летчика, героически погибшего в бою в декабре 1942 года в возрасте 23 лет.

Фото: пресс-служба Мажилиса/ Т. Таныбаева

В ходе посещения музея-панорамы "Сталинградская битва" Ерлан Кошанов от имени Мажилиса Парламента передал в дар музею мини-копию памятника Нуркену Абдирову, установленного на родине героя, в Караганде.

Казахстанские депутаты также приняли участие в работе панельных сессий форума и в церемонии зажжения Вечного огня на Аллее героев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
ДЧС обратился с важной информацией к алматинцам
События
20:20, Сегодня
ДЧС обратился с важной информацией к алматинцам
Жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили о непогоде и заморозках
События
20:09, Сегодня
Жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили о непогоде и заморозках
В Алматы открылся крупнейший бетонный скейтпарк в Центральной Азии
События
18:36, Сегодня
В Алматы открылся крупнейший бетонный скейтпарк в Центральной Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: