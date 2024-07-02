Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трассу Атырау – Уральск закроют на ремонт

Трасса из Алматы в Конаев, дорога, Капчагай, машины , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
По информации оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, из-за ремонта на несколько дней будет перекрыт участок трассы республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, изменения в движении касаются участка автодороги на 5-67 км Атырау – Уральск (от Атырау до села Махамбет). Трасса имеет республиканское значение. Она будет перекрыта с 8:00 3 июля до 8 июля включительно.

"Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой Атырау – Индер. Для большегрузных машин открыта дорога по направлению Махамбет – Х. Ергалиев – Тандай", – отметили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее стало известно, что в Астане временно поменяют схемы движения больше 30 автобусных маршрутов.

Читайте также

встреча
БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
Тарифы дочерней компании "КазТрансОйл" на воду выросли с 1 июля 2024 года
Оксана Житникова
Атырауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане
На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: