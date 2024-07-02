Трассу Атырау – Уральск закроют на ремонт

По информации оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, из-за ремонта на несколько дней будет перекрыт участок трассы республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, изменения в движении касаются участка автодороги на 5-67 км Атырау – Уральск (от Атырау до села Махамбет). Трасса имеет республиканское значение. Она будет перекрыта с 8:00 3 июля до 8 июля включительно.

"Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой Атырау – Индер. Для большегрузных машин открыта дорога по направлению Махамбет – Х. Ергалиев – Тандай", – отметили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее стало известно, что в Астане временно поменяют схемы движения больше 30 автобусных маршрутов.