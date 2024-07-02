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Больше 30 автобусных маршрутов в Астане временно поменяют схемы движения

Больше 30 автобусных маршрутов в Астане временно поменяют схемы движения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 17:30 Фото: Zakon.kz
3-4 июля в столице временно меняются схемы движения более 30 автобусных маршрутов, передает Zakon.kz.

Движение временно меняют маршруты №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201.

Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел.

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Ранее уже сообщалось, что 4 июля в Астане изменят схему движения 15 автобусных маршрутов.

Кроме того, со 2 по 4 июля в Астане запрещается парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц. Подробнее можно узнать здесь.

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