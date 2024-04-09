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Информацию о запуске сирен прокомментировали в Атырау

Атырау, система оповещения, фейк, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:16 Фото: unsplash
В Оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области прокомментировали распространяемую информацию о запуске сирены в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Сообщение стали распространять в социальных сетях и мессенджерах.

"Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, информация о включении сирены оповещения 9 апреля не соответствует действительности", – говорится в сообщении штаба.

По информации РГП "Казгидромет" по Атырауской области, 9 апреля в 8:00 утра уровень воды в Атырау поднялся на 30 см. С начала паводка общий уровень подъема реки Урал составляет 58 см.

Объем воды, сбрасываемой из Ириклинского водохранилища на сегодня, 9 апреля, составляет 1670 кубометров в секунду. 

7 апреля заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что у жителей Атырау нет причин для паники. Режим ЧС там объявили только для того, чтобы можно было быстро и четко подготовиться к большой воде. 

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