Гурбангулы Бердымухамедов открыл памятник туркменскому поэту в Астане

В Астане 4 июля 2024 года состоялась церемония открытия памятника туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули. В мероприятии приняли участие спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что открытие памятника в столице Казахстана – это символ нерушимых духовных уз, соединяющих народы.



Символично, что в Ашхабаде также будет установлен памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Примечательно, что открытие памятника в Астане прошло в рамках Дней культуры Туркменистана в Казахстане и Дней культуры Казахстана в Туркменистане.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

2024 год объявлен годом Махтумкули Фраги в тюркском мире, а его юбилей включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана утром 4 июля. В аэропорту национального лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.