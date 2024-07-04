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Гурбангулы Бердымухамедов открыл памятник туркменскому поэту в Астане

Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:19 Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
В Астане 4 июля 2024 года состоялась церемония открытия памятника туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули. В мероприятии приняли участие спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что открытие памятника в столице Казахстана – это символ нерушимых духовных уз, соединяющих народы.

Символично, что в Ашхабаде также будет установлен памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю.

памятник поэт, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:19

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Примечательно, что открытие памятника в Астане прошло в рамках Дней культуры Туркменистана в Казахстане и Дней культуры Казахстана в Туркменистане.

памятник, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:19

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

2024 год объявлен годом Махтумкули Фраги в тюркском мире, а его юбилей включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана утром 4 июля. В аэропорту национального лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

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Ашимбаев Маулен Бердымухамедов Гурбангулы Казахстан Туркменистан 2024 год Памятники
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