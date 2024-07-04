Гурбангулы Бердымухамедов открыл памятник туркменскому поэту в Астане
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что открытие памятника в столице Казахстана – это символ нерушимых духовных уз, соединяющих народы.
Символично, что в Ашхабаде также будет установлен памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю.
Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Примечательно, что открытие памятника в Астане прошло в рамках Дней культуры Туркменистана в Казахстане и Дней культуры Казахстана в Туркменистане.
Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
2024 год объявлен годом Махтумкули Фраги в тюркском мире, а его юбилей включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана утром 4 июля. В аэропорту национального лидера туркменского народа встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.