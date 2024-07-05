Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Год дорог в Восточном Казахстане: большие планы и реальные шаги

ремонт дорог в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:51 Фото: пресс-центр ВКО
2024 год в Восточно-Казахстанской области по инициативе главы региона Ермека Кошербаева объявлен Годом дорог.

Объем ремонта дорог областного и районного значения и улиц населенных пунктов, по данным Управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, увеличен в два раза. В рамках программы реализуют 110 проектов, охватывающих 600 км дорог и улиц.

Вырос и размер финансирования – с 20,4 до 31,5 миллиарда тенге. Это должно обеспечить качественную инфраструктуру и улучшить транспортное сообщение в регионе.

Так, в текущем году продолжают крупные проекты по строительству и реконструкции дорог и мостов, в том числе строительство транспортных развязок в Усть-Каменогорске и реконструкцию аварийного моста в Шемонаихе.

ремонт дорог в ВКО , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:51

Фото: пресс-центр ВКО

Одновременно с этим ведутся работы по среднему ремонту дорог и улиц в населенных пунктах области. Среди них как продолжающиеся проекты, так и новые инициативы. К примеру, только по дорогам районного значения и улицам запланирована реализация 95 проектов по среднему ремонту 380 км дорог и улиц, из них 5 переходящих и 90 новых проектов. Среди приоритетных направлений проблемные участки дорог в районе Алтай, Шемонаихинском, а также в новообразованных районах Улкен Нарын и Маркаколь.

Особое внимание уделяется качеству строительных материалов, контроль за которым осуществляет РГП "Национальный центр качества дорожных активов".

Отметим, Год дорог – это не только инвестиции в транспортную инфраструктуру, но и инвестиции в будущее области. Качественные дороги обеспечат комфортное передвижение для жителей региона, а также улучшат экономическую ситуацию, способствуя развитию бизнеса и туризма.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
"Спаринг-партнера" Кайрата Нуртаса тоже отправили под арест
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Еще одну из улиц закроют для движения транспорта в Алматы на два дня
ЕНТ, тестирование, тесты, школьники, экзамены, выпускной класс, выпускники школы
596 нарушений и максимальный балл: что известно о промежуточных итогах ЕНТ
Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область 2024 год Благоустройство Ремонт Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: