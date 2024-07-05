Год дорог в Восточном Казахстане: большие планы и реальные шаги

2024 год в Восточно-Казахстанской области по инициативе главы региона Ермека Кошербаева объявлен Годом дорог.

Объем ремонта дорог областного и районного значения и улиц населенных пунктов, по данным Управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, увеличен в два раза. В рамках программы реализуют 110 проектов, охватывающих 600 км дорог и улиц.

Вырос и размер финансирования – с 20,4 до 31,5 миллиарда тенге. Это должно обеспечить качественную инфраструктуру и улучшить транспортное сообщение в регионе.

Так, в текущем году продолжают крупные проекты по строительству и реконструкции дорог и мостов, в том числе строительство транспортных развязок в Усть-Каменогорске и реконструкцию аварийного моста в Шемонаихе.

Фото: пресс-центр ВКО

Одновременно с этим ведутся работы по среднему ремонту дорог и улиц в населенных пунктах области. Среди них как продолжающиеся проекты, так и новые инициативы. К примеру, только по дорогам районного значения и улицам запланирована реализация 95 проектов по среднему ремонту 380 км дорог и улиц, из них 5 переходящих и 90 новых проектов. Среди приоритетных направлений проблемные участки дорог в районе Алтай, Шемонаихинском, а также в новообразованных районах Улкен Нарын и Маркаколь.

Особое внимание уделяется качеству строительных материалов, контроль за которым осуществляет РГП "Национальный центр качества дорожных активов".

Отметим, Год дорог – это не только инвестиции в транспортную инфраструктуру, но и инвестиции в будущее области. Качественные дороги обеспечат комфортное передвижение для жителей региона, а также улучшат экономическую ситуацию, способствуя развитию бизнеса и туризма.