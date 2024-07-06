"Астана-жүрегім": в пяти районах Астаны проходят праздничные мероприятия

В День столицы 6 июля в пяти районах столицы проходят концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В районе Есиль праздничная программа началась в 11:00 часов в жилом массиве "Пригородный". Также в 15.00 концерт пройдет на территории монумента "Байтерек".

Фото: акимат Астаны

В районе Нура концерт проходит с 11:00 в жилом массиве "Уркер", в 15:00 пройдет в парке Мереке.

Фото: акимат Астаны

По району Сарыарка в 11.00 проходит концерт в сквере "Коргалжын", в ЖМ Коктал-2 по ул. Кусмурын-2 и жилом массиве "Агрогородок" на пересечении улиц Окжетпес-Герцена. В 15:00 пройдет в парке "Коктал".

В районе Алматы на площади спортивного центра "Sana" (ул. Кажымукан, 5) проходит праздничная программа. В 15:00 пройдет в жилом массиве "Промышленный" по улице Шалкоде, 1.

Мероприятия под открытым небом по району Байқоңыр проходят в следующих локациях: в 11:00 – в жилом массиве "Өндіріс", "Өндіріс СМП" и "Казгородок". В 15:00 – в жилом массиве "Кирпичный".

На праздничном мероприятии выступают Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, Бауыржан Исаев и другие звезды казахстанской эстрады.

Напомним, в честь 26-летия Астаны для жителей и гостей столицы организовано около 100 различных мероприятий. Это и концертные программы, фестивали, спортивные турниры, конкурсы и многое другое.

6 июля в 18:00 на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR.

На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады: Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

По завершении концерта ориентировочно в 22:15. (22:30) планируется световое дрон-шоу "ASPAN".

Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Также в День столицы в районе Байконыр открыто 20 дворов и три общественных пространства.