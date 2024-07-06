В Астане 100 тысяч человек пришли посмотреть на шоу дронов

В честь Дня столицы для жителей и гостей города 6 июля организовали уникальное световое шоу дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

Над городом запустили 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны.

Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты были синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

Дроны показали в ночном небе такие фигуры и объекты, как:

Планета Земля

Карта Казахстана

Шанырак

Ракета и Сатурн

Байтерек

"Таза Казахстан"

Флаг Казахстана

Сердце и Астана

Также в Астане прошел праздничный концерте под открытым небом, на котором выступили звезды отечественной эстрады: Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T'OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.

Вместе с тем, 7 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный шоу-концерт, посвященный Дню домбры. Гости вечера: этно-фольклорный ансамбль "Қорқыт", группа "Made in KZ", Ибрагим Ескендир и детский творческий центр "Алтын Домбыра", группа "Assyl", Kalifarniya, Qanay, Актоты Болшова и другие артисты.

Напомним, что световое шоу дронов было проведено и в 2023 году в рамках празднования 25-летия Астаны. Подробнее об этом здесь.

Как астанчане празднуют День города можно узнать тут.