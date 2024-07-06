Астана погрузилась в многокилометровые пробки после шоу дронов
Фото: pixabay
В Астане в честь Дня столицы 6 июля организовали световое шоу дронов, из-за чего на автомобильных дорогах левобережья города образовались серьезные пробки, сообщает Zakon.kz.
В Казнете пользователи публикуют видео, на котором видно, как на дорогах образовались заторы. Водители друг другу сигналят, а толпы людей идут по проезжей части.
Также появилось видео, на котором озлобленные водители конфликтуют между собой.
Отметим, что по данным акимата шоу дронов посетили 100 тысяч человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript