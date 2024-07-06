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Астана погрузилась в многокилометровые пробки после шоу дронов

Астана погрузилась в многокилометровые пробки после шоу дронов, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 01:28 Фото: pixabay
В Астане в честь Дня столицы 6 июля организовали световое шоу дронов, из-за чего на автомобильных дорогах левобережья города образовались серьезные пробки, сообщает Zakon.kz.

В Казнете пользователи публикуют видео, на котором видно, как на дорогах образовались заторы. Водители друг другу сигналят, а толпы людей идут по проезжей части. 

Также появилось видео, на котором озлобленные водители конфликтуют между собой. 

Отметим, что по данным акимата шоу дронов посетили 100 тысяч человек. 

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