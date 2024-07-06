Астана погрузилась в многокилометровые пробки после шоу дронов

В Астане в честь Дня столицы 6 июля организовали световое шоу дронов, из-за чего на автомобильных дорогах левобережья города образовались серьезные пробки, сообщает Zakon.kz.

В Казнете пользователи публикуют видео, на котором видно, как на дорогах образовались заторы. Водители друг другу сигналят, а толпы людей идут по проезжей части.

Также появилось видео, на котором озлобленные водители конфликтуют между собой.

Отметим, что по данным акимата шоу дронов посетили 100 тысяч человек.