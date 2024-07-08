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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня

погода, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 11:43 Фото: pixabay
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 8 по 10 июля 2024 года в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

8 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +22+24 °C.

9 июля: днем переменная облачность, без осадков, ночью временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +23+25 °C.

10 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +24+26 °C.

Алматы

8 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 0 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +23 °C.

9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +28+30 °C.

10 июля: днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.

Шымкент

8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +24 °C.

9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21 °C, днем +34+36 °C.

10 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.

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