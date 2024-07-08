Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня
Астана
8 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +22+24 °C.
9 июля: днем переменная облачность, без осадков, ночью временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +23+25 °C.
10 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +24+26 °C.
Алматы
8 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 0 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +23 °C.
9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +28+30 °C.
10 июля: днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.
Шымкент
8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +24 °C.
9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21 °C, днем +34+36 °C.
10 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.