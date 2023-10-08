Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

небо, облака Фото: pxhere
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 8 по 10 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

8 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +15+17°C, ночью +6+8°C.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +17+19°C ночью +7+9°C.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C.

Алматы

8 октября: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +10+12°C.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +11+13°C.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +13+15°C.

Шымкент

8 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +9+11°C.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +24+26°C, ночью +9+11°C.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +11+13°C.

Синоптики "Казгидромет" предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде в воскресенье, 8 октября. Столицу и регионы накроют грозы и сильные порывы ветра.

Читайте также

платная дорога
Ряд дорог в Казахстане станут платными для автобусов и грузовых авто
Необычная остановка появилась в Актау
Необычная остановка появилась в Актау
Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле
Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле
Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
бабочка
Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 октября
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления