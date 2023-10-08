Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
8 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +15+17°C, ночью +6+8°C.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +17+19°C ночью +7+9°C.
10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C.
Алматы
8 октября: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +10+12°C.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +11+13°C.
10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +13+15°C.
Шымкент
8 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +9+11°C.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +24+26°C, ночью +9+11°C.
10 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +11+13°C.
Синоптики "Казгидромет" предупреждают жителей большей части Казахстана о непогоде в воскресенье, 8 октября. Столицу и регионы накроют грозы и сильные порывы ветра.