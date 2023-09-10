Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Астана
10 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +10+12°C.
11 сентября: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +10+12°C.
12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +12+14°C, ночью +10+12°C.
Алматы
10 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +25+27°C, ночью +16+18°C.
11 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +17+19°C.
12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +15+17°C.
Шымкент
10 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +27+29°C, ночью +18+20°C.
11 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +18+20°C.
12 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +12+14°C.