Очередную улицу перекроют в Астане

В Астане с 8 по 14 июля 2024 года частично перекроют участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары, сообщает Zakon.kz.

Также в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили о проведении среднего ремонта по улице Тараса Шевченко.

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать свой маршрут, чтобы предотвратить автомобильные заторы в городе.

Фото: gov.kz

Ранее сообщалось, что из-за строительства LRT в Астане вновь перекроют улицу. С 8 июля по 31 августа на участке от ул. Туркестан до транспортной развязки пр. Мангилик Ел для выполнения работ по устройству ростверков, опор и ригелей, планируется сужение полос движения. При этом правоповоротный съезд со стороны ул. Достык на ул. Сыганак будет закрыт.