Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очередную улицу перекроют в Астане

Очередную улицу перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 15:22 Фото: Zakon.kz
В Астане с 8 по 14 июля 2024 года частично перекроют участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары, сообщает Zakon.kz.

Также в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредили о проведении среднего ремонта по улице Тараса Шевченко.

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать свой маршрут, чтобы предотвратить автомобильные заторы в городе.

Очередную улицу перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 15:22

Фото: gov.kz

Ранее сообщалось, что из-за строительства LRT в Астане вновь перекроют улицу. С 8 июля по 31 августа на участке от ул. Туркестан до транспортной развязки пр. Мангилик Ел для выполнения работ по устройству ростверков, опор и ригелей, планируется сужение полос движения. При этом правоповоротный съезд со стороны ул. Достык на ул. Сыганак будет закрыт.

Читайте также

энергетики
В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года
казино
Президент подписал закон по вопросам игорного бизнеса
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина
Казахстан обещает компенсировать перевыполненные объемы добычи нефти
Аймира Муксулова
Астана 2024 год Ремонт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: