На две недели частично перекроют улицу в Астане

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в Астане частично перекроют для проезда транспорта участок улицы Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на данном участке будут ремонтировать дорожное полотно.

"В этой связи с 20 сентября по 2 октября будет частично перекрыта улица С. Сейфуллина на участке от проспекта Сарыарка до улицы К. Кумисбекова", – рассказали в столичном акимате.

Движение автомобилей в это время будет организовано по одной из сторон.

Ранее сообщалось, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая.