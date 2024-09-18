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На две недели частично перекроют улицу в Астане

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 19:05 Фото: Zakon.kz
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в Астане частично перекроют для проезда транспорта участок улицы Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на данном участке будут ремонтировать дорожное полотно.

"В этой связи с 20 сентября по 2 октября будет частично перекрыта улица С. Сейфуллина на участке от проспекта Сарыарка до улицы К. Кумисбекова", – рассказали в столичном акимате.

Движение автомобилей в это время будет организовано по одной из сторон.

Ранее сообщалось, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая.

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