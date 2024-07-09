Казахстанец скрыл смерть бабушки и три года получал за нее пенсию

В Акмолинской области к уголовной ответственности за хищение пенсионных денежных средств привлекли внука жительницы села Зеренда, которая умерла в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля 2024 года рассказали в областной прокуратуре.

"В ходе проведенного анализа по вопросу пенсионного обеспечения установлено, что в 2021 году пенсионерка П. Е. Н., 1937 г. р., скончалась в селе Зеренда. В свою очередь родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты". Прокуратура Акмолинской области

В общей сложности, по данным надзорного органа, злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым он причинил государству ущерб в крупном размере.

По данному факту прокуратурой Зерендинского района начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере).

"Приговором Зерендинского районного суда злоумышленник был признан виновным по ст. 190 ч. 3 УК и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, а также в доход государства взыскана указанная сумма ущерба". Прокуратура Акмолинской области

Отметим, что похожая история произошла в Кокшетау в марте 2017 года. Тогда внук украл у 82-летней бабушки остатки пенсии. Женщина обратилась за помощью в полицию. 24-летнего молодого человека задержали. По его словам, деньги ему были нужны для покупки спиртных напитков.