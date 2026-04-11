Хитрый казахстанец предложил вывести пенсионные накопления и оказался в суде

Суд в Жамбылской области вынес приговор мужчине, обманувшему жительницу под предлогом вывода пенсионных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Жамбылского областного суда, уголовное дело рассмотрел Мойынкумский районный суд. Так стало известно, что с августа по ноябрь 2025 года мужчина вошел в доверие к потерпевшей и предложил помощь в получении средств из ее пенсионных накоплений. Пользуясь ее юридической неосведомленностью, он убедил женщину переводить деньги на свой счет якобы за оказание услуг.

В результате действий подсудимого потерпевшей был причинен ущерб на сумму более 4,8 млн тенге. Полученные средства он использовал в личных целях. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, а потерпевшая заявила, что примирилась с ним, однако ущерб возмещен не полностью.

"Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих факторов и признал мужчину виновным по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении.

Приговор уже вступил в законную силу.

