Общество

Хитрый казахстанец предложил вывести пенсионные накопления и оказался в суде

Фото: Zakon.kz
Суд в Жамбылской области вынес приговор мужчине, обманувшему жительницу под предлогом вывода пенсионных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Жамбылского областного суда, уголовное дело рассмотрел Мойынкумский районный суд. Так стало известно, что с августа по ноябрь 2025 года мужчина вошел в доверие к потерпевшей и предложил помощь в получении средств из ее пенсионных накоплений. Пользуясь ее юридической неосведомленностью, он убедил женщину переводить деньги на свой счет якобы за оказание услуг.

В результате действий подсудимого потерпевшей был причинен ущерб на сумму более 4,8 млн тенге. Полученные средства он использовал в личных целях. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, а потерпевшая заявила, что примирилась с ним, однако ущерб возмещен не полностью.

"Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих факторов и признал мужчину виновным по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении.

Приговор уже вступил в законную силу.

10 апреля в АО "Национальные информационные технологии" сделали заявление о мошеннических сообщениях, звонках и уведомлениях, выдаваемых за официальные сервисы электронного правительства eGov.kz.

Фото Алия Абди
Алия Абди
