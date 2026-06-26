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События

В "Алтын-Эмеле" показали, как символ казахской степи заботится о потомстве

степной орел, птенец, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 13:13 Фото: Instagram/altynemel_np
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Алтын-Эмель" на своей странице в Instagram опубликовал уникальное видео: в кадр попал момент, как степной орел кормит птенца, сообщает Zakon.kz.

В парке не только продемонстрировали видео с фотоловушки, но и рассказали некоторые сведения о жизни хищной птицы.

Так, зрение степного орла – это важнейший биологический инструмент, адаптированный к жизни на открытых ландшафтах.

Оно в 4-8 раз острее человеческого, что позволяет птице замечать мелкую добычу с расстояния в несколько километров.

Казахстан является главным домом для степного орла (Aquila nipalensis), так как на территории республики гнездится около 75% всей мировой популяции этой хищной птицы. Степной орел служит живым символом бескрайних казахстанских просторов. Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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