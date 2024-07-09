В зоопарк Шымкента впервые привезли гималайского тара из России
Фото: Instagram/shymkentzoo
Администрация зоопарка Шымкента поделилась доброй новостью. Все дело в том, что в зоопарк города привезли краснокнижное животное, а именно – гималайского тара, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно 8 июля из публикации на странице в Instagram.
"Из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило привезли гималайского тара. Это копытное животное, широко распространенное в Гималаях Южного Тибета и Северной Индии, адаптировалось к нашему зоопарку".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Отмечено, что тар находится в хорошем состоянии.
"Ежедневно под полным наблюдением биологов и ветеринарных врачей. В коллекции зоопарка этого вида не было. Поэтому работа по наблюдению за ним идет активно".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Стоит отметить, что продолжительность жизни тара – 10-14 лет. Также тар внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.
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