В зоопарк Шымкента впервые привезли гималайского тара из России

Фото: Instagram/shymkentzoo

Администрация зоопарка Шымкента поделилась доброй новостью. Все дело в том, что в зоопарк города привезли краснокнижное животное, а именно – гималайского тара, сообщает Zakon.kz.

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