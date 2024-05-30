В Казахстане осудили полицейских начальников за коррупцию

В мае 2024 года в разных регионах страны осудили руководителей органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, в Усть-Каменогорске огласили приговор в отношении начальника отдела административной полиции городского управления и других лиц по фактам взяточничества, сообщили 30 мая в Антикоре.

"Он на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тыс. тенге за незаконную выдачу автотранспортных средств со специализированных стоянок. Приговором суда ему наложен штраф с лишением специального звания "подполковник полиции", – говорится в сообщении.

Этим же приговором за посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска и инспектор УАП ДП ВКО, а также за пособничество – начальник караула пожарной части №5.

Общая сумма штрафов составила более 22 млн тенге.

"В соответствии со ст. 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы", – уточнили в Антикоре.

В Астане Межрайонным судом по уголовным делам начальник отдела дознания УП района Есиль осужден к пяти годам условно. Он признан виновным в незаконном освобождении от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств.

Приговоры вступили в законную силу.

Кроме того, районным судом Актюбинской области к пяти годам шести месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Мартукского района областного департамента полиции.

"Он признан виновным в превышении должностных полномочий путем незаконной передачи в частную собственность вещественных доказательств (более 612 тыс. пачек сигарет), повлекшей причинение ущерба государству на сумму более 243 млн тенге", – продолжили в Антикоре.

В Актау к трем годам шести месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции, получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.

Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности на государственной службе.

Приговоры не вступили в законную силу.

В январе 2024 года в Алматинской области осудили шестерых сотрудников патрульной полиции за взяточничество.