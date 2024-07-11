Олжас Бектенов проверил, насколько алматинцы обеспечены питьевой водой

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочего визита проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения Алматы, сообщает Zakon.kz.

Бектенов прибыл в Алматы с целью контроля исполнения поручений главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса.

"Водоснабжение является стратегическим вопросом. Работоспособность систем жизнеобеспечения города – это первоочередная задача акимата. Прошлое лето показало проблемы. Поэтому важно завершить все начатые проекты. Разрабатываемая акиматом схема водоснабжения Алматы должна учесть альтернативное обеспечение водой населения из различных источников". Олжас Бектенов

На территории насосной станции Олжас Бектенов осмотрел темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов города. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод. Ранее на совещании по вопросам развития Алматы 18 августа 2023 года на фоне участившихся селевых выбросов и повышения мутности воды в реках президентом было дано поручение решить эту проблему, чтобы не ограничивать подачу питьевой воды в верхней части города.

Заместитель акима Алматы Азамат Амрин рассказал, что город обеспечивается водой из шести основных источников: рек Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы и подземных водозаборов Алматинских и Талгарских месторождений.

"Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. м3/сутки. Проект предусматривает строительство шести новых скважин на 15 тыс. м3 и полную замену 14 насосов на шести насосных станциях с увеличением их мощности на 60%". Аскар Амрин

Замакима отметил, что поручение президента по резервной системе исполнено.

Премьер-министру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы.

В 2023 году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. Для решения проблем водоснабжения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование 4 водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей.

Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.

Глава правительства заявил о важности доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, как совершенствуется система водоснабжения в Алматы.