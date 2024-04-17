Как совершенствуется система водоснабжения в Алматы

Вопрос бесперебойного обеспечения казахстанцев питьевой водой является стратегической задачей властей. Сообщается, что темпы работы в данной сфере увеличиваются. Как обстоят дела с водоснабжением на примере Алматы и какие принимаются меры – в материале Zakon.kz.

Состояние питьевого водоснабжения всегда на постоянном контроле у президента Касым-Жомарта Токаева. В Казахстане систематически проводят мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в республике, а объекты с высоким риском аварийности вносят в специальный перечень для контроля за их работами по реконструкции на уровне правительства. При этом идет разработка новой тарифной политики по питьевой воде. Считается, что решением проблемы с экономным потреблением воды должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование.

Водоснабжение города Алматы

Потребление воды в Алматы увеличивается из года в год с учетом того, что мегаполис разрастается, присоединяя к себе все новые районы. Поэтому обеспечение и контроль водоснабжения – процесс очень важный.

В начале 2024 года глава государства посещал Алматы и инспектировал инфраструктуру города. На одной из встреч с властями города Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение водоснабжением Алматы – приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение.

"Казахстан – вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа", – заметил тогда Токаев.

В свою очередь президенту рассказали о планах развития сети водоснабжения Алматы и мерах устранения недоработок.

Говоря о нынешнем состоянии развития сети водоснабжения Алматы, следует отметить, что 99,3% населения имеют доступ к централизованному водоснабжению и 85,7% – к водоотведению.

По информации акимата города Алматы, за 2023 год построено 117 км новых водопроводных сетей, при этом модернизировано 46 км. Также создано 96 км канализационных сетей, а модернизировано 9 км.

Фото: Zakon.kz

Так, для поэтапного обновления водопроводных сетей в марте 2023 года начата разработка проектно-сметной документации по восьми проектам. Они осуществляются по заказу ГКП "Алматы Су".

"Реализация проектов сетей протяженностью 32,4 км начнется во 2 квартале 2024 года в 4 районах города с охватом 15 улиц. Проекты будут внесены на экспертизу в январе 2024 года. Выход заключения ГЭ – март 2024 года", – сообщили в акимате Алматы

Для полного и бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей Наурызбайского района выполнены работы по строительству фильтровальной станции и водозаборного сооружения сооружения "Каргалы" (производительность – 15 тыс. м³ в сутки, охват: мкр. Каргалы, Карагайлы, Таусамалы, Курамыс – около 50 тыс. человек). Как отметили в акимате Алматы, за 2020-2023 годы на реализацию данного проекта выделены средства в сумме 6,8 млрд тенге (из республиканского бюджета – 4,1 млрд тенге, из местного – 2,7 млрд тенге, соответственно).

При этом строительство водозабора Каргалы проводится в два этапа.

Первый этап строительства водозаборного сооружения начат в 2020 году. Оно состоит из водозабора, магистрального водовода, станции водоподготовки и фильтровальной станции. Работы, предусмотренные проектом, завершены в декабре 2023 года на 100%. Работы по гидроизоляции наружных и внутренних поверхностей резервуара чистой воды (далее – РЧВ) V-4000 м3 сделаны в соответствии с рекомендациями КАЗНИИСА (между генеральным подрядчиком ТОО "Риголит" и КАЗНИИСА заключен договор от 29.06.2023 г. №268). Проводится тестовое испытание гидроизоляции РЧВ путем заполнения водой.

Завершение работ по благоустройству и запуск водозабора запланирован на май 2024 года.

Вторым этапом планируется начать строительство нового канализационного коллектора, не предусмотренного в проекте строительства водозаборного сооружения. Договор на проведение строительно-монтажных работ коллектора заключен с ТОО "НКО". Строительство начато в апреле текущего года и планируется к завершению в октябре 2024-го. Протяженность коллектора составит 6,5 км. Стоимость работ – 1,7 млрд тенге.

По водозабору "Аксай" подрядной организацией ТОО "Integra Construction KZ" проводится строительство водозаборного сооружения и станций водоподготовки на реке Аксай (ПСД от 21 июля 2021 года, проектная мощность – 22 000 м³/сутки, охват – 100 000 жителей). Строительно-монтажные работы начаты в августе 2022 года. На сегодня работы выполнены на 50%. В связи с удорожанием материалов (40-50%) и оборудования проект прошел корректировку. Проект получил положительное заключение ГЭ №02-0183/23 от 15.12.2023 г. СМР начаты.

По водозаборному сооружению "Ерменсай" вносятся корректировки с учетом изменения координат земельного участка (проектно-технические решения завершены на 87%). Выход заключения ГЭ – май 2024 года. Реализация проекта – 2024-2025 годы. Начало СМР – II квартал 2024 года.

Для строительства кустового водозабора "Барлык" разработка ТЭО начата в марте 2023 года.

Срок завершения разработки ТЭО – май 2024 года. Ведутся работы по изъятию и оформлению земельных участков под водозабор. Получение заключения по ПСД – август 2025 года. Период реализации проекта – 2025-2026 годы.

Принятые меры позволят обеспечить стабильным водоснабжением жителей в полном объеме.

Вместе с тем ведется работа по решению вопросов с водообеспечением в новых микрорайонах города. Так, в апреле 2023 года для обеспечения водоснабжением жителей мкр. Ақжар стартовало строительство насосной станции силами ТОО "Qazaq Stroy". Она обеспечивает мкр. Акжар дополнительным объемом воды из водозаборного куста "Премьера". 2 августа 2023 года эта насосная станция введена в эксплуатацию. Таким образом, питьевая вода пришла почти в 4 тыс. домов мкр. Акжар, где проживают более 22 тыс. жителей.

Властями города были приняты меры по ликвидации последствий ЧС прошлого года. Напомним, прошлым летом из-за аномальной жары выявились проблемы по обеспечению водой района в верхней части Алматы. В июле 2023 года мутность воды превысила норму в 50 раз, дефицит воды составил 20 тыс. м³/сутки. Для устранения дефицита воды начато строительство резервной схемы водоснабжения мощностью 32 тыс. м³/сутки. Кроме того, для обеспечения стабильным водоснабжением жителей мкр. Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный по линии ЧС построены 7 резервуаров на 7,3 тыс. м³ воды.

Как рассказали в акимате города Алматы, для строительства сетей водоснабжения резервуаров чистой воды в Медеуском районе заключен договор с подрядной организацией ТОО "Stable Ground".

Так, завершено строительство двух резервуаров и одной насосной станции "Балхаш": завершается отделка здания насосной станции, проводится монтаж оборудования, а также двух резервуаров и одной насосной станции возле школы №47, резервуара "Каменское плато" и двух резервуаров "Кольсай", двух новых источников воды "Бастау".

Вместе с тем завершены строительство и реконструкция 9,6 км магистральных сетей водоснабжения, что включает в себя новое строительство – 6,1 км и реконструкцию действующих трубопроводов – 3,5 км. Работы по проекту завершены на 95%, уточнили в акимате Алматы.

Работа по обеспечению населения централизованным водоснабжением и канализацией ведется в не так давно сформированном Наурызбайском районе. Одним из важных аспектов успешного развития района является качественная инфраструктура водоснабжения.

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем проводится работа и по реконструкции отопительной сети города. Как решаются вопросы, связанные с ремонтными работами для подготовки инженерных систем к предстоящему отопительному сезону?

По информации руководителя Управления энергетики и водоснабжения Талгата Малыбаева, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха более +8° и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2023-2024 гг.

"Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения)", – отмечается в документе.

Для сокращения износа инфраструктуры принята инвестиционная программа. В 2023 году износ теплосетей был сокращен на 1,3% вместо 0,6% запланированных.

На начало текущего года протяженность изношенных сетей, эксплуатируемых более 25 лет, составляет 802,6 км, или 57,9%, от всей протяженности сетей. В этом году будет проведена реконструкция 20 км теплосетей, что позволит снизить износ на 1,8%.

"В рамках подготовки к отопительному сезону в 2023 году по инвестиционной программе субъектов естественных монополий города Алматы (ТОО "АлТС", ГКП "Алматы Су", ТОО "АТКЭ") и за счет местного бюджета реализовано 30 млрд тенге. В текущем году на подготовку к отопительному сезону 2024-2025 гг. выделено 35 млрд тенге, в 2025 году планируется дополнительно выделить 32 млрд тенге".

Аким Алматы дал поручение усилить работу в этом направлении при подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также синхронизировать регламенты проведения работ, связанных с ремонтом дорог коммунальными службами, двух подразделений – Управления энергетики и водоснабжения и Управления городской мобильности.

Всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.

Вопрос нехватки водных ресурсов по стране является наиболее важным направлением для решения. Правительство планирует до конца 2025 года обеспечить чистой питьевой водой всех жителей городов и сел страны. Решением этих задач послужит цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование.

В 2024 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд тенге. Эти средства необходимы для реализации комплексного плана на 2024-2030 годы, который включает в себя строительство и реконструкцию водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и подземного водоснабжения, а также внедрение цифровых и водосберегающих технологий.

Комплексный план по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы разработали для обеспечения водной безопасности Казахстана и решения проблемы ее нехватки. В его рамках планируется строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 куб. км на территории девяти областей.

Он предусматривает "ряд безотлагательных мер" по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.

Реализация плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 куб. км, а площади орошаемых земель – до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на три куб. км и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек.