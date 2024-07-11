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Олжас Бектенов: Индустриальные зоны стали действенным механизмом

Бектенов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:33 Фото: Zakon.kz
Для экономики Казахстана важно поддерживать бизнес и совершенствовать инструменты стимулирования деловой активности. Об этом во время рабочего визита в Алматы заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Бектенов ознакомился со стартом строительства нового логистического распределительного центра площадью свыше 100 тыс. кв. м. Это один из двух реализуемых в Казахстане подобных проектов: второй центр появится в Астане. В настоящее время в проект инвестировано 12,9 млрд тенге. Завершение строительных работ запланировано на второй квартал 2025 года. Планируется создание четырех тысяч рабочих мест.

Как рассказали представители логистического распределительного центра, проект позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи.

Кроме того, премьер-министр ознакомился с реализацией программы малых промышленных парков Алматы, функционирующих специально для поддержки субъектов малого предпринимательства. Олжас Бектенов посетил предприятие, производственные помещения которого обеспечены всеми видами коммуникаций, предоставлены в аренду на льготных условиях с возможностью последующего выкупа. К примеру, одна из кондитерских компаний, стартовав с первоначальной площади аренды в 150 кв. м в 2016 году уже запустила третий цех общей площадью 2 880 кв. м. Льготная арендная ставка позволила компании разрастись до трех цехов и 17 магазинов, где работают свыше 500 человек. Производственная мощность всех цехов составляет более 900 тонн готовой продукции в год.

"Президент в своем Послании поручил правительству стимулировать укрупнение субъектов малого предпринимательства. Для экономики Алматы и страны в целом важно поддерживать бизнес и совершенствовать инструменты стимулирования деловой активности. Индустриальные зоны, особенно малые промышленные парки, стали действенным механизмом. Разворачивая производство здесь, предприниматели могут направлять сэкономленные средства в оборот. Необходимо продолжить работу и масштабировать опыт в другие регионы", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По информации акимата Алматы, всего в городе функционируют 11 малых промышленных парков, где работают 76 резидентов. Вложено 3,6 млрд тенге частных инвестиций, создано 914 рабочих мест. До 2026 года будут реализованы дополнительно 26 проектов. Больше 250 субъектов МСБ уже изъявили желание стать резидентами промышленных парков.

Глава правительства отметил важность адресной работы акимата по поддержке бизнеса, реализующего проекты в приоритетных секторах экономики.

Отметим, что во время визита в Алматы Олжас Бектенов посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны города.

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