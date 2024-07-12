Спад жары и ливни прогнозируют в Казахстане 13, 14 и 15 июля
Фото: unsplash
Синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 13 по 15 июля 2024 года. Из него следует, что по республике сохраняются дожди, а также ожидается спад жары.
По данным РГП "Казгидромет", в предстоящие дни погоду страны будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.
"На юге, юго-востоке, в центре и на северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь", – рассказали синоптики.
Согласно прогнозу, по Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.
"На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что в четырех городах Казахстана 12 июля 2024 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия.
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