Прогноз погоды в Алматы на неделю: грозы и долгожданное потепление

В РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз погоды в южной столице на ближайшие семь дней. Согласно данным синоптиков, алматинцев ждет существенное потепление, но с осадками и сильным ветром, сообщает Zakon.kz.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 19 по 25 апреля 2025 года, температура воздуха начнет повышаться, достигнув к следующей пятнице +27°С. При этом к концу будущей недели вновь начнутся дожди с грозами и порывистым ветром до 20 м/с.

"Жители южных регионов ощутили отголоски холода. И на этом сюрпризы весны не закончатся: в ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди. Но весна берет свое, и несмотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха", – отмечают синоптики.

Прогноз погоды на семь дней:

19 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

24 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

25 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

Синоптики также рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни. Из прогноза на 19, 20 и 21 апреля следует, что в страну придет похолодание: ожидаются резкое снижение температуры и переход дождя в снег. Также синоптики пообещали, что в дальнейшем постепенно потеплеет.