Экологическая акция прошла в Кызылординской области
Собравшиеся на эко-акцию люди очистили водоемы, берега рек, озер и каналов.
В рамках недели чистоты проведены работы по очистке берегов реки "Сырдарья" и водоканалов "Калгандария", "Елтай", "Шіркейлі" и других мест от мусора и бытовых отходов, отчитались на сайте областного акимата.
Фото: акимат Кызылординской области
В акции приняли активное участие государственные учреждения и частные организации, молодежь и волонтеры, сотрудники учреждений и организаций. Она будет продолжена и в дальнейшем.
Фото: акимат Кызылординской области
Фото: акимат Кызылординской области
Стоит отметить, что благоустройство, озеленение и санитарно-уборочные работы в области проводились не только в рамках акции, но и во всех населенных пунктах региона, стартовав в первый день весны, 1 марта.