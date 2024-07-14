Экологическая акция прошла в Кызылординской области

14 июля 2024 года в Кызылординской области в рамках республиканского "марафона добрых дел" была организована акция "Чистые водоемы". Цель акции – сохранить природу в чистоте и повысить экологическую культуру населения, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся на эко-акцию люди очистили водоемы, берега рек, озер и каналов.

В рамках недели чистоты проведены работы по очистке берегов реки "Сырдарья" и водоканалов "Калгандария", "Елтай", "Шіркейлі" и других мест от мусора и бытовых отходов, отчитались на сайте областного акимата.

Фото: акимат Кызылординской области

В акции приняли активное участие государственные учреждения и частные организации, молодежь и волонтеры, сотрудники учреждений и организаций. Она будет продолжена и в дальнейшем.

Фото: акимат Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

Стоит отметить, что благоустройство, озеленение и санитарно-уборочные работы в области проводились не только в рамках акции, но и во всех населенных пунктах региона, стартовав в первый день весны, 1 марта.