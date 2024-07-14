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Экологическая акция прошла в Кызылординской области

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 15:41 Фото: акимат Кызылординской области
14 июля 2024 года в Кызылординской области в рамках республиканского "марафона добрых дел" была организована акция "Чистые водоемы". Цель акции – сохранить природу в чистоте и повысить экологическую культуру населения, сообщает Zakon.kz.

Собравшиеся на эко-акцию люди очистили водоемы, берега рек, озер и каналов.

В рамках недели чистоты проведены работы по очистке берегов реки "Сырдарья" и водоканалов "Калгандария", "Елтай", "Шіркейлі" и других мест от мусора и бытовых отходов, отчитались на сайте областного акимата.

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 15:41

Фото: акимат Кызылординской области

В акции приняли активное участие государственные учреждения и частные организации, молодежь и волонтеры, сотрудники учреждений и организаций. Она будет продолжена и в дальнейшем.

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 15:41

Фото: акимат Кызылординской области

эко-акция, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 15:41

Фото: акимат Кызылординской области

Стоит отметить, что благоустройство, озеленение и санитарно-уборочные работы в области проводились не только в рамках акции, но и во всех населенных пунктах региона, стартовав в первый день весны, 1 марта.

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