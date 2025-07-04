В Шемонаихе прошла экологическая акция в рамках программы "Таза Қазақстан"

4 июля в городе Шемонаиха на побережье реки Уба состоялась экологическая акция "Чистый берег!" в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Мероприятие собрало представителей общественности, молодежных организаций и волонтеров, которые совместно очистили прибрежную территорию от мусора. Главная цель акции – привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и формирование экологической культуры у населения.

Фото: пресс-центр ВКО

Под лозунгом "Чистый берег начинается с тебя!" участники напомнили о важности личной ответственности за состояние природы. Один собранный пакет мусора – это шаг к зеленому будущему и чистой стране.

Фото: пресс-центр ВКО

Своим мнением поделилась молодежный лидер Маргарита Савинова.

Фото: пресс-центр ВКО

"Подобные акции – это не только про чистоту, но и про единство, осознанность, заботу. Природа нуждается в нас, и мы готовы ей помочь", – отметила она.

Фото: пресс-центр ВКО

Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия способствуют не только озеленению территорий, но и развитию гражданской активности.