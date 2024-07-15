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Законодательство РК

Новый университет появился в Казахстане

Новый университет появился в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:06 Фото: unsplash
В Казахстане создают университет водного хозяйства и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства страны.

"Правительством принимаются меры по подготовке кадров для водного хозяйства страны. В Таразе начинает свою работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов", – говорится в сообщении.

В апреле текущего года на Национальном совете по науке и технологиям при президенте РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением.

"В рамках реализации поставленной задачи правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза – некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ"). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах. Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации".Пресс-служба правительства РК

В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы:

  • "Водное хозяйство и мелиорация";
  • "Геодезия и картография";
  • "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве";
  • "Инженерные системы водоснабжения";
  • "Инновационные технологии в водном хозяйстве".

Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах.

"На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат – 210, магистратура – 20, докторантура – 15). Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки".Пресс-служба правительства РК

О том, что НАО "Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати" разделят на два вуза, стало известно 10 июня 2024 года.

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