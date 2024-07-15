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Международную воровку-гастролершу задержали в Казахстане

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 23:21 Фото: Zakon.kz
Полицейские Жамбылской области задержали 43-летнюю гражданку Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, женщина промышляла кражами ювелирных изделий на территории России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Она находилась в розыске с ноября 2023 года.

На территории нашей страны женщина украла золотые изделия в ювелирном магазине в Кордайском районе Жамбылской области.

"Задержанная водворена в изолятор временного содержания и будет передана инициаторам розыска – сотрудникам УВД Самаркандской области Республики Узбекистан", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана.

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