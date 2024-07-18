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Пустырь в Алматы превратят в прогулочную зону

Население, общество, люди, парк, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:47 Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы на пустыре построят новую прогулочную зону. О грандиозных планах 18 июля 2024 года заявил аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, новая пешеходно-прогулочная зона общей протяженностью 1,5 км появится по улице Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра.

"Здесь будет благоустроена тротуарная зона, установлены детские и спортивные площадки, скамейки и урны", – уточнил градоначальник.

Строительство, как уточнили в ведомстве, завершится в октябре 2024 года.

В апреле стало известно, что в Жетысуском районе стартовали работы по строительству набережной у реки Есентай, вдоль ул. Черновицкой до ул. Самырсын. Общая протяженность набережной составит 1200 метров. В рамках реконструкции специалисты проведут очистку русла реки, а также создадут прогулочную зону.

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