Пустырь в Алматы превратят в прогулочную зону

В Ауэзовском районе Алматы на пустыре построят новую прогулочную зону. О грандиозных планах 18 июля 2024 года заявил аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, новая пешеходно-прогулочная зона общей протяженностью 1,5 км появится по улице Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра.

"Здесь будет благоустроена тротуарная зона, установлены детские и спортивные площадки, скамейки и урны", – уточнил градоначальник.

Строительство, как уточнили в ведомстве, завершится в октябре 2024 года.

В апреле стало известно, что в Жетысуском районе стартовали работы по строительству набережной у реки Есентай, вдоль ул. Черновицкой до ул. Самырсын. Общая протяженность набережной составит 1200 метров. В рамках реконструкции специалисты проведут очистку русла реки, а также создадут прогулочную зону.