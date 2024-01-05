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Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы

Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алатауском районе Алматы на месте пустыря построили новое футбольное поле и воркаут-зону. Об этом 5 января 2024 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

Детскую и спортивную площадки построили в мкр. Мадениет в рамках программы "Бюджет народного участия" и текущего ремонта.

Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Площадка была построена на ранее существовавшем в районе пустыре. Площадь данного проекта составляет 3000 кв. м. Также в рамках проекта здесь построено футбольное поле, тротуар между жилым комплексом Мадениет и ул. Саина протяженностью 220 п. м, установлены воркаут-площадки, опоры освещения, скамейки и урны".Пресс-служба акимата Алматы

Помимо этого, по инициативе местных жителей были добавлены дополнительные детские игровые комплексы, скамейки и урны.

Новая воркаут-зона появилась на месте пустыря в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным властей мегаполиса, всего за 2023 год в Алатауском районе в рамках программы "Бюджет народного участия" второго этапа от жителей поступило 99 проектов. Из них, согласно голосованию жителей, реализовано 17 проектов.

"Общее количество реализованных проектов в рамках "Бюджета народного участия" в районе за прошедший год составляет 54 проекта. На сегодняшний день все проекты завершены", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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