#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

В Казахстане завершается подготовка к отопительному сезону

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 14 октября 2025 года на заседании правительства доложил о подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, подготовка уже находится на завершающей стадии.

"За последнюю неделю завершен ремонт на 1 котле и 3 турбинах. Дополнительно осуществлен ремонт 10 подстанций и 100 распределительных пунктов. Также реконструировано 13 км тепловых сетей. В целом, в соответствии с графиком проведен ремонт на 6 энергоблоках, 29 котлах и 16 турбинах. На сетях теплоснабжения работы завершены на 293 км из запланированных 323 км", – сказал Скляр.

Он отметил, что в Степногорске завершены все работы на тепловых сетях. В Аягозе также полностью завершены необходимые для начала отопительного сезона работы.

"В Уральске за прошедшую неделю завершены работы еще на 20%, общий прогресс составляет 85%. Все ремонтные работы планируется завершить до 15 октября. Между тем, на центральной котельной Аягоза завершен ремонт котла №3, готовность котла № 2 составляет 70% и котла №1 – 20%. В Сатпаеве завершен ремонт котла №2. Дополнительно, до 30 сентября т.г. будет обеспечена готовность котла №1. Работы на котле №3 выполнены на 82%, а на котле №4 – 48%", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали, что председателей ОСИ и управляющих кондоминиумом обязали отчитываться о потреблении тепловой энергии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Скляр: К отопительному сезону в Экибастузе все будет готово
12:37, 08 июня 2023
Скляр: К отопительному сезону в Экибастузе все будет готово
Бектенов об отопительном сезоне: Никаких срывов не допущено
10:42, 08 октября 2024
Бектенов об отопительном сезоне: Никаких срывов не допущено
Бектенов раскритиковал подготовку к отопительному сезону
11:06, 25 июня 2024
Бектенов раскритиковал подготовку к отопительному сезону
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: