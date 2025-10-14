В Казахстане завершается подготовка к отопительному сезону

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 14 октября 2025 года на заседании правительства доложил о подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, подготовка уже находится на завершающей стадии.

"За последнюю неделю завершен ремонт на 1 котле и 3 турбинах. Дополнительно осуществлен ремонт 10 подстанций и 100 распределительных пунктов. Также реконструировано 13 км тепловых сетей. В целом, в соответствии с графиком проведен ремонт на 6 энергоблоках, 29 котлах и 16 турбинах. На сетях теплоснабжения работы завершены на 293 км из запланированных 323 км", – сказал Скляр.

Он отметил, что в Степногорске завершены все работы на тепловых сетях. В Аягозе также полностью завершены необходимые для начала отопительного сезона работы.

"В Уральске за прошедшую неделю завершены работы еще на 20%, общий прогресс составляет 85%. Все ремонтные работы планируется завершить до 15 октября. Между тем, на центральной котельной Аягоза завершен ремонт котла №3, готовность котла № 2 составляет 70% и котла №1 – 20%. В Сатпаеве завершен ремонт котла №2. Дополнительно, до 30 сентября т.г. будет обеспечена готовность котла №1. Работы на котле №3 выполнены на 82%, а на котле №4 – 48%", – добавил вице-премьер.

