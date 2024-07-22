Какие коррупционные риски обнаружились при застройке предгорий Алматы

22 июля 2024 года Антикор опубликовал национальный доклад о противодействии коррупции за 2023 год. Одним из пунктов документа стал "внешний анализ коррупционных рисков по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы", сообщает Zakon.kz.

Агентство по противодействию коррупции установило системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов.

Так, например, существует практика двойных стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. То есть почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения.

"Причиной послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве. Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда". Генеральный план Алматы утратил свою актуальность еще в 2011 году. Все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам – строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы", – говорится в документе.

Вместе с тем выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для государственных нужд по необоснованно высокой цене.

"Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 млрд тенге. Тем самым нанесен прямой ущерб государству", – подсчитали в агентстве.

Наряду с этим допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах. Авторы доклада сослались на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласно которым в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей.

По инициативе агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель. Установлен запрет на дальнейшее строительство в 6 микрорайонах южной столицы.

Также по итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.

"3 мая 2023 года утвержден новый Генплан Алматы, где учтены территории, подверженные чрезвычайным ситуациям природного характера (селевая, лавинная и оползневая опасность). Теперь отвод земель и застройка в пределах границ объектов будут осуществляться с обязательным проведением изыскательских работ, что позволит обеспечить соблюдение законодательства в сфере чрезвычайных ситуаций и безопасность населения при строительстве. В должностные инструкции архитекторов введена ответственность за невыполнение сверки снимков участков с Генпланом, проектом детальной планировки и схемой функционального зонирования (ранее такая ответственность отсутствовала)".

Что еще сделано?

Во-первых, по выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу.

Во-вторых, Иле-Алатауским национальным парком проводится разработка естественно-научных и технико-экономических обоснований для установления охранной зоны парка. По их результатам акиматом впервые будет принято постановление об установлении такой зоны. Это позволит ограничить негативное воздействие на особо охраняемую природную территорию.

В-третьих, в Мажилис Парламента на рассмотрение внесено четыре законопроекта, которые предусматривают усиление ответственности органов государственного архитектурно-строительного контроля (далее – ГАСК), внедрение контроля строительства через ИС "е-Qurylys", согласование градостроительных проектов с МЧС и недопущение срезки горных массивов, а также регламентацию понятий "таунхаус", "индивидуальный жилой дом" и "многоквартирный жилой дом".

В апреле текущего года акимат Алматы выступил с заявлением по незаконной застройке. Там заверили, что в мегаполисе продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе и в горной местности.