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Антикор раскрыл детали задержания главного эколога в ВКО

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:16 Фото: pexels
17 июля 2024 года стало известно о задержании временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева. Уже сегодня, 18 июля, Антикоррупционная служба предоставила детали дела, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы, Антикор установил факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Калбатау – Майкапшагай".

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"13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен вр. и. о. руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области".Пресс-служба Антикора

Отмечено, что денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства.

"Должностное лицо и субъект предпринимательства задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Расследование продолжается".Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

10 июля 2024 года сообщалось о задержании начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.

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