В Уральске осудили несовершеннолетних за групповое изнасилование 12-летней девочки

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области 5 июня осудили пятерых человек за угон автомобиля и изнасилование несовершеннолетней девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, на скамье подсудимых оказались молодой парень и четверо несовершеннолетних.

Они обвинялись:

А. и Н. – в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ст. 293 ч. 2 п. 1 УК);

Қ. – в угоне автомобиля без цели хищения (ст. 200 ч. 1 УК), а также в краже с проникновением в автомашину (ст. 188 ч. 3 п. 3 УК);

А. и М. – в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в автомашину (ст. 188 ч. 3 п. 3 УК);

все подсудимые – в изнасиловании малолетней с использованием ее беспомощного состояния группой лиц по предварительному сговору (ст. 120 ч. 4 УК);

А. – в иных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния (ст. 121 ч. 4 УК).

Что установлено:

11 мая 2023 г. А. и Н. в торговом доме нанесли телесные повреждения В., сделавшему замечание курящему Н.

23 мая 2023 г. Қ. незаконно завладел без цели хищения автомобилем "Лада", причинив его владельцу ущерб в 725 тыс. тенге.

29 мая 2023 г. Қ. незаконно проник в автомашину Hyundai и похитил денежные средства, причинив владельцу ущерб в более 1 млн тенге.

10 июня 2023 г. А. и М. незаконно проникли в автомашину Volkswagen, откуда похитили мобильный телефон, причинив владельцу ущерб в 130 тыс. тенге;

11 июня 2023 г. на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали малолетнюю.

А., воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.

Вина подсудимых доказана их показаниями в ходе досудебного расследования, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, очной ставки, протоколами допросов малолетней, депонированными следственным судьей показаниями, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз, согласно которым на теле малолетней обнаружены множественные кровоподтеки, она не склонна к фантазированию, внушаемости, при следственных действиях со стороны участников психологического давления на нее оказано не было.

Отмечается, что подсудимые вину не признали.

Решение суда:

Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет лишения свободы.

Несовершеннолетним по совокупности преступлений, М. и Н. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а А. и Қ. – 8 лет лишения свободы.

М., А., Н. и Қ. назначено меньшее наказание с учетом положений ст. 81 ч. 7 УК о том, что лишение свободы несовершеннолетним не может быть назначено на срок свыше 10 лет.

Ранее сообщалось, что в суде в Уральске прошли прения сторон по уголовному процессу, в котором четверых подростков 16-17 лет и парня 20 лет обвиняют в групповом изнасиловании 12-летней девочки. Также сообщалось, что мать 12-летней девочки, признанной потерпевшей, требует оправдания подсудимых.

