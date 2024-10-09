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Полиция ВКО начала расследование по факту издевательства над школьницей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, проверка документов, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 05:15 Фото: Zakon.kz
Досудебное расследование ведется по факту издевательства над школьницей в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж вызвало видео, снятое в Восточно-Казахстанской области, где школьница стоя на коленях, умоляет о прощении. При этом присутствующие рядом девушки оскорбляют ее и угрожают.

"Пожалуйста, девочки, не бейте", – упрашивала школьница, обещая выплатить 20 тыс. тенге, которые с нее требовали.

Как передает телеканал "КТК" в своем Telegram-канале, по факту инцидента начато досудебное расследование. Все участники конфликта установлены, несовершеннолетние вместе с родителями доставлены в полицию.

"Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей или законных представителей участников инцидента. Подготовлен материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате", – говорится в публикации.

Известно, что виновные подростки будут поставлены на профилактический учет.

Похожая ситуация произошла на днях в городе Актау. Там также избивали девочек и снимали этот процесс на видео.

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