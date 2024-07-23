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Кызылординца оштрафовали за то, что дарил женщинам цветы в форме полицейского

Кызылординца оштрафовали за то, что дарил женщинам цветы в форме полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:35 Фото: phxere
Месяц назад в Кызылорде на берегу реки Сырдарьи сняли рекламный ролик одного из цветочных магазинов. Главный герой рекламы был в форме полицейского и дарил цветы женщинам. Без повода и без причины, передает Zakon.kz.

Видеоролик разлетелся по социальным сетям. А через некоторое время в цветочный магазин нагрянули полицейские.

"Снявшийся в рекламе кызылординец незаконно надевал наряд сотрудников полиции. Это недопустимо. Вина его доказана протоколом об административном правонарушении, пояснением, протоколом об изъятии вещей и другими собранными материалами дела. Согласно части 1 статьи 675 КоАП "Незаконное ношение форменной одежды сотрудников полиции" считается, что кызылординец допустил правонарушение. Нельзя гражданским лицам носить военную форму одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменную одежду и спецодежду", – уточнила администратор специализированного суда по административным правонарушениям Кызылорды Айгуль Аблаева.

Санкция предусматривает штраф для физических лиц в размере 5, для юридических лиц размере 25 МРП с конфискацией спецодежды.

Аблаева также подчеркнула, что в результате за рекламу в форме полицейского кызылординца оштрафовали на 12 тыс. 922 тенге.

Ранее сообщалось, что супругов из США в Казахстане оштрафовали за двойное гражданство.

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