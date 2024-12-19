Важными наградами похвастался исполнитель хита "Дарите женщинам цветы"

Покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы" Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, 19 декабря 2024 года поделился с поклонниками радостными новостями, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram молодой казахстанский исполнитель рассказал, что песня "Дарите женщинам цветы" получила номинацию "Песня года".

"Можете поздравить", – обратился к подписчикам Жандаурен Аблаев, опубликовав фотографии награды.

Также певец похвастался другой наградой.

"Дорогие друзья! Еще одна важная для нас премия "Қызық премия". Мы получили номинацию "Хит года". Пусть наши дни будут полны ярких впечатлений и триумфа", – заключил Jazzdauren.

Поклонники отметили, что исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" достоин этих наград и получил их заслуженно. Они также закидали своего кумира поздравлениями и пожелали ему удачи:

"Заслуженно".

"Поздравляю! Ты достоин!"

"Побольше таких светлых песен".

"Поздравляю. Не растеряй свою простоту!"

"Удачи тебе. Жандаурен, песни все классные".

"Поздравляю, у тебя голос красивый. Каждая женщина достойна быть счастливой, песню твою слушаем каждый день".

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