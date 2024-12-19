#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.63
548.66
5.07
Культура и шоу-бизнес

Важными наградами похвастался исполнитель хита "Дарите женщинам цветы"

Важными наградами похвастался исполнитель хита &quot;Дарите женщинам цветы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:42 Фото: Instagram/kyzyktimes
Покоривший сердца миллионов хитом "Дарите женщинам цветы" Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, 19 декабря 2024 года поделился с поклонниками радостными новостями, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram молодой казахстанский исполнитель рассказал, что песня "Дарите женщинам цветы" получила номинацию "Песня года".

"Можете поздравить", – обратился к подписчикам Жандаурен Аблаев, опубликовав фотографии награды.

Также певец похвастался другой наградой.

"Дорогие друзья! Еще одна важная для нас премия "Қызық премия". Мы получили номинацию "Хит года". Пусть наши дни будут полны ярких впечатлений и триумфа", – заключил Jazzdauren.

Поклонники отметили, что исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" достоин этих наград и получил их заслуженно. Они также закидали своего кумира поздравлениями и пожелали ему удачи:

  • "Заслуженно".
  • "Поздравляю! Ты достоин!"
  • "Побольше таких светлых песен".
  • "Поздравляю. Не растеряй свою простоту!"
  • "Удачи тебе. Жандаурен, песни все классные".
  • "Поздравляю, у тебя голос красивый. Каждая женщина достойна быть счастливой, песню твою слушаем каждый день".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:42
Объединил хиты: поклонников восхитило новое творение Jazzdauren
, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:42

3 декабря 2024 года Жандаурен Аблаев покорил поклонников новой песней, которая ранее вызвала вопросы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
21-летняя дочь Баян Алагузовой сделала себе лучший подарок на день рождения
Культура и шоу-бизнес
16:35, Сегодня
21-летняя дочь Баян Алагузовой сделала себе лучший подарок на день рождения
Ксения Собчак назвала самых лучших людей
Культура и шоу-бизнес
13:37, Сегодня
Ксения Собчак назвала самых лучших людей
"Взрослая" дочь Леры Кудрявцевой заставила маму расплакаться
Культура и шоу-бизнес
12:14, Сегодня
"Взрослая" дочь Леры Кудрявцевой заставила маму расплакаться
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: